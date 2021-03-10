«Барселона» предложила контракт Агуэро

«Барселона» сделала предложение нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает TyC Sports.

По информации источника, новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта надеется, что приход форварда поможет клубу убедить капитана команды Лионеля Месси продлить соглашение с каталонцами.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в шести матчах, в которых не отметился результативными действиями. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Агуэро хочет перейти в «Барселону».