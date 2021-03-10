«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей точными ударами отметились Илкай Гюндоган, а также Рияд Марез и Кевин Де Брейне, которые оформили по дублю. За «святых» отличились Джеймс Уорд-Праус и Че Адамс.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.



АПЛ. 33-й тур

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 5:2

Голы: 1:0 — Де Брейне, 15; 1:1 — Уорд-Праус, 25 (п); 2:1 — Марез, 40; 3:1 — Гюндоган, 45; 4:1 — Марез, 55; 4:2 — Адамс, 56; 5:2 — Де Брейне, 59.

Ранее были названы лучшие голы 27-го тура АПЛ.