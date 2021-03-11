Панарин пропустит ближайший матч «Рейнджерс»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Ювентус Порту
3:2 (ДВ)
закончен
Боруссия Д Севилья
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
0:3
закончен
ЙокеритЛокомотив
1:4
закончен
СпартакЦСКА
1:3
закончен
ТорпедоАк Барс
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
4:2
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
2:1 (Б)
закончен
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
5:4 (Б)
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
5:4 (ОТ)
закончен
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
3:2 (ОТ)
закончен
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
2:4
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
3:4
закончен
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
3:4 (ОТ)
закончен
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
6:1
закончен
Еврокубок
Будучность Цедевита Олимпия
online
Уникаха Монако
89:98
закончен
Будучность Цедевита Олимпия
79:66
закончен
Нантер Ховентуд
online
Нантер Ховентуд
88:95
закончен
Виртус Болонья Бурк
online
Виртус Болонья Бурк
83:62
закончен
Уникаха Монако
online
Испания / Примера
Атлетико МАтлетик Б
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиСаутгемптон
5:2
закончен
Лига чемпионов
Ливерпуль РБ Лейпциг
2:0
закончен
ПСЖ Барселона
1:1
закончен
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскКраснодар-2
0:0
закончен
Спартак-2Нефтехимик
0:1
закончен
Нижний НовгородФакел
1:2
закончен
ВелесБалтика
0:1
закончен
ТомьКрылья Советов
1:3
закончен
ЕнисейШинник
6:0
закончен
ОренбургТорпедо М
3:0
закончен
ИртышТекстильщик
0:1
закончен
ЧайкаАкрон
0:1
закончен
Динамо-БрянскАлания
0:2
закончен
ЧертановоВолгарь
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
АрминияВердер
0:2
закончен
Франция / Лига 1
МарсельРенн
1:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
5:1
закончен
Динамо МСеверсталь
4:3
закончен
СКАДинамо Мн
4:3 (ОТ)
закончен
АвангардАвтомобилист
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
04:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Еврокубок
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
online
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
100:86
закончен
Андорра Морнар
online
Андорра Морнар
89:61
закончен
Партизан Метрополитан 92
online
Партизан Метрополитан 92
70:75
закончен
Гран Канария УНИКС
online
Гран Канария УНИКС
96:90
закончен
Лига Европы
Славия П Рейнджерс
20:55
Манчестер Юнайтед Милан
20:55
Динамо К Вильярреал
20:55
Аякс Янг Бойз
20:55
Гранада Мольде
23:00
Рома Шахтёр Д
23:00
Олимпиакос Арсенал
23:00
Тоттенхэм Хотспур Динамо З
23:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСпартак
07:00
ЛокомотивЙокерит
07:00
Ак БарсТорпедо
07:00
Салават ЮлаевТрактор
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
07:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
03:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
03:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
03:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
03:00
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
04:30
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
05:00
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Енисей
20:00
Развернуть

Спортивные новости

Панарин пропустит ближайший матч «Рейнджерс»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что форвард Артемий Панарин пропустит ближайший матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

«Мы рады, что он вернулся. Мы не знаем, когда он снова сыграет», — приводит слова Куинна журналист телеканала USA Today Винс Меркоглиано в Twitter.

Встреча «Бостон» — «Рейнджерс» пройдет в ночь на 12 марта.

10 марта российский нападающий вернулся к тренировкам с командой после скандального интервью бывшего наставника подольского «Витязя» Андрея Назарова. В феврале специалист заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления Назарова хоккеист не выходил на лед.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 14 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков.

Ранее пресс-служба «Рейнджерс» опубликовала видео с возвращением Панарина.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.