В Норвегии отреагировали на высказывание Вяльбе о терапевтических исключениях

Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг отреагировал на заявление главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и наставника команды Юрия Бородавко о том, что результаты норвежцев связаны с терапевтическими исключениями.

Представитель норвежской сборной заявил, что команду постоянно просят прокомментировать обвинения и критику со стороны России.

«Невозможно оценить, насколько правдоподобны такие заявления. Это также относится к заявлениям о терапевтических исключениях, которые не соответствуют действительности, что уже было тщательно задокументировано», — цитирует Бьервига Expressen.

На прошедшем чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе норвежцы завоевали девять золотых медалей из 12. Также они взяли пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Вяльбе и Юрия Бородавко за высказывания о терапевтических исключениях у норвежцев.