УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Список опубликован на официальной странице организации в Twitter.

В число номинантов вошли нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче против «Севильи» (2:2), полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, забивший два мяча в ворота туринского «Ювентуса» (2:3), хавбек «Ливерпуля» Фабиньо, игра которого позволила команде одержать победу над «РБ Лейпцигом» (2:0) и вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас, отразивший во встрече с «Барселоной» (1:1) девять ударов, в том числе пенальти.

Ранее был объявлен лучший игрок матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг».