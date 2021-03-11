Голкипер «ПСЖ» Навас признан лучшим игроком матча с «Барселоной»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Встреча, прошедшая в столице Франции на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 1:1. Навас отразил девять ударов в створ ворот, в том числе пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Соперник французской команды по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.