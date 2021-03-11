«Мы рады, что он снова с нами»: тренер Панарина прокомментировал его возвращение

Наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение Артемия Панарина к тренировкам с командой. Российский пропустил уже восемь матчей в регулярном чемпионате из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году.

«Мы рады, что он снова с нами. Мы не знаем, когда он будет играть, но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Завтра он снова проведёт тренировку, так что, насколько я понимаю, он с нами и готовится играть. Физически он готов неплохо. Кажется, что он полностью готов играть и выкладываться»», – приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Последний раз Панарин в официальном матче сыграл 20 февраля в матче с «Филадельфией Флайерз».

Ранее сообщалось, что Форвард «Миннесоты» Капризов установил уникальное достижение.