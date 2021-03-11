«Он исключителен»: чешская олимпийская чемпионка рассказала о Большунове

Олимпийская чемпионка 2006 года в масс-старте чешка Катержина Нойманова поделилась мнением о российском лыжнике Александре Большунове.

«Меня сложно заподозрить в большой любви к русским. Но он исключителен. Не было ни единого намека, что у него проблемы с допингом. Сейчас он столкнулся с волной критики, но я со многим не согласна», — сказала Нойманова в интервью местному изданию iSport.cz.

Большунова часто критиковали на минувшем чемпионате мира. Он не сразу подошел упустившему золото партнеру по спринту Глебу Ретивых, а затем отказался общаться с соперниками после марафона и не хотел идти на церемонию награждения.

Ранее сообщалось, что Клебо поздравил Большунова с серебром в марафоне на ЧМ.