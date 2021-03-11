«Игнашевич, вон из клуба!»: Фанаты «Торпедо» требуют отставки главного тренера

Фанатское объединение «Торпедо» «Запад-5» выступило с заявлением, призвав руководство клуба отправить в отставку главного тренера Сергея Игнашевича.

«Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из «Торпедо»! Маслов, если ты президент, прими решение!» — говорится в сообщении «Запада-5» на странице во ВКонтакте.

В 29-ти турах «Торпедо» набрало 53 очка и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ. В последнем матче московская команда с крупным счетом проиграла «Оренбургу» (0:3), а серия «Торпедо» без побед достигла пяти игр.

В декабре прошлого года Игнашевич сказал, что цель у клуба одна — попасть в РПЛ.

Ранее Игнашевич рассказал о задаче «Торпедо» выйти в РПЛ.