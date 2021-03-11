Украинскому футбольному арбитру вынесли предупреждение за использование русского языка. Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

Напомним, инцидент произошел в феврале 2021 года. Главный тренер «Львова» Виталий Шумский начал общаться с резервным рефери на украинском языке, но он отвечал на русском. Шумский сделал замечание арбитру, за что получил предупреждение от главного судьи.



Комитет по этике постановил, что рефери нарушил статью 34 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее Шумский получил желтую карточку из-за русского языка.