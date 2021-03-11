Онопко рассказал о конфликте между Овчинниковым и Гончаренко

Экс-помощник главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко Виктор Онопко рассказал о том, что между наставником красно-синих и Сергеем Овчинниковым, который также был ассистентом тренера, произошел конфликт.

На YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» Онопко отметил, что Овчинников замещал Гончаренко, когда он уехал в Белоруссию. На пресс-конференции Овчинников произнес слова по поводу состава и замен.

«Меня тогда не было, я болел коронавирусом. Когда я вернулся, то увидел, что между ними уже что-то не так. Это было видно. Не так, чтобы прямо радикально, но все равно это было уже не то», — сказал Онопко.

Ранее Игорь Акинфеев возобновил тренировки в ЦСКА после болезни.