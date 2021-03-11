Футбольный матч Мальта — Россия находится под угрозой срыва

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Мальта — Россия находится под угрозой срыва, сообщает «СЭ» со ссылкой на мальтийских журналистов.

Отмечается, что в стране до 13 апреля запрещены любые спортивные соревнования из-за пандемии коронавируса. Мальтийская футбольная ассоциация попросила сделать исключение, чтобы провести встречу, но пока не получила ответ.

Также матч могут перенести в другую страну. Россияне должны сыграть с мальтийцами 24 марта.

Ранее сообщалось о том, что Артем Дзюба будет капитаном сборной России в мартовских матчах.