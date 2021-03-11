Норвежский комментатор оценил решение Клебо отозвать апелляцию к Большунову

Норвежский комментатор Ян Петтер Салтведт оценил решение лыжника Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию к Александру Большунову.

На финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«Я очень рад, что Клебо нашел лучший и правильный способ закончить чемпионат мира. Все понимают, что Клебо недоволен решением жюри. Но такое решение поможет сохранить репутацию в глазах болельщиков», — передает слова Салтведта NRK.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Клебо отозвать апелляцию к Большунову.