Массажист Кокорина сравнил своего клиента с Мбаппе

Сергей Колесников, массажист форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил своего клиента с нападающим французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе, передает «СЭ» .

«У Кокорина быстрые ноги — это главный талант. Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально», — сказал Колесников.



Кокорин провел за «фиалок» три матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин пройдет обследование после травмы бедра.