Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес перенес инфаркт

Бывший полузащитник московского ЦСКА и «Ливерпуля» Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда. Об этом сообщает As.

Супруга экс-хавбека Маура Ривера рассказала о том, что последние ночи испытывала страх и очень переживала по поводу состояния его здоровья.

Напомним, что Марк Гонсалес завершил профессиональную карьеру игрока в ноябре 2019 года. В составе армейцев ему удалось дважды выиграть золотые медали чемпионата России.

Ранее член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников разъяснил решение не отменять желтую карточку защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго,