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Спортивные новости

Овечкин признан второй звездой матча «Филадельфия» — «Вашингтон»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

Капитан «столичных» Александр Овечкин был признан второй звездой матча, передает пресс-служба его команды.

Лучшим по итогам встречи признан его одноклубник Джон Карлсон. Третья звезда досталась хоккеисту «летчиков» гону Кутюрье.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.

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