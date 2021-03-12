Овечкин признан второй звездой матча «Филадельфия» — «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».
Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 5:3.
Капитан «столичных» Александр Овечкин был признан второй звездой матча, передает пресс-служба его команды.
Лучшим по итогам встречи признан его одноклубник Джон Карлсон. Третья звезда досталась хоккеисту «летчиков» гону Кутюрье.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.
#ALLCAPS 3 ⭐️'s of the game!— Washington Capitals (@Capitals) March 12, 2021
⭐️: @JohnCarlson74
⭐️⭐️: @ovi8
⭐️⭐️⭐️: PHI - Couturier#CapsFlyers pic.twitter.com/v1jURj3z9l