Шайба Наместникова помогла «Детройту» выиграть у «Тампы»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» оказался сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла в Детройте на арене «Литл Сесарс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 6:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трой Стечер, Энтони Манта, Дилан Ларкин, Люк Глендннинг, Робби Фаббри и Владислав Наместников, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Михаил Сергачев, Стивен Стэмкос и Брендан Пойнт (дважды).

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.