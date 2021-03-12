«Вашингтон» Овечкина в гостях обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин, Конор Шири, Джон Карлсон и Ник Дауд, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Трэвис Конечны, Иван Проворов и Скотт Лоутон.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне.