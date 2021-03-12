Сын Шумахера назвал дерзкой ливрею болида «Хааса» с цветами российского флага

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мнением о новых цветах болида.

4 марта команда представила новую машину, ливрея которой выполнена в цветах российского флага. Титульным спонсором будет российская компания «Уралкалий», а название команды сменится на F1 Uralkali Haas.

«Считаю, что это командные цвета, машина выглядит круто и дерзко. Мы должны подходить к сезону с таким же настроем. Мы найдем свой путь, будем упорно работать над собой и над болидом. Надеюсь, что каждый раз будем показывать результат, который нам нужен», — цитирует Шумахера Autosport.

В новом сезоне пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает ливрею нового болида «Хааса».