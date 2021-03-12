Экс-главу СБР обвинили в неуважении к России после его слов о Большунове

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на критику подписчика после своих слов о лыжнике Александре Большунове.

Ранее бывший функционер заявил, что во время марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе правила нарушал не только норвежец Йоханнес Клебо, но и россиянин.

«Продажный ты, Драчев, в биатлоне ничего не сделал, еще и в лыжах высказал мнение человека, явно не уважающего свою страну», — написал один из подписчиков в комментариях к записи Драчева в Instagram.

«Это мое мнение, а у вас может быть другое! Страна тут ни при чем!» — ответил экс-глава СБР.

На финишной прямой марафона, который прошел 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

После гонки сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию, но Клебо попросил ее отозвать.

Ранее норвежский комментатор оценил решение лыжника отозвать апелляцию.