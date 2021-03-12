Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз» (5:3) россиянин отметился заброшенной шайбой.

Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. В его активе победный гол и результативная передача во встрече с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ).

Третьим стал нападающий «Калгари Флэймз» Джош Лейво, оформивший дубль в игре против «Монреаль Канадиенс» (2:1).

Ранее сообщалось, что Овечкин приблизился к канадцу Филу Эспозито по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ.