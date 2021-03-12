Федун назвал причину появления теории заговора у фанатов «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) не отменять желтую карточку защитнику красно-белых Самуэлю Жиго перед матчем 22-го тура чемпионата страны против столичного «Динамо».

«Зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».

Функционер отметил, что подобные решения приводят к возникновению теорий заговора у болельщиков «Спартака».

Защитник красно-белых получил четвертую желтую карточку в сезоне в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (6:1).

Ранее член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников разъяснил решение не отменять желтую карточку Жиго.