Губерниев назвал катастрофой падение России в таблице коэффициентов УЕФА

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о падении России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По мнению журналиста, российские клубы будут опускаться ниже.

«Нам нужно вернуться на систему весна-осень, чтобы не играть зимой, прекратить думать о том, как набить только свой карман. Реформировать систему управления клубами. Задуматься об отмене лимита на легионеров. Пока происходит полная катастрофа. Не удивлюсь, если вылетим из первой десятки», — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

После победы амстердамского «Аякса» над швейцарским «Янг Бойз» (3:0) Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерландские клубы имеют в активе 38,400 балла, а российские — 38,382.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о падении России в таблице коэффициентов УЕФА.