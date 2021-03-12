Гвардиола признан лучшим тренером месяца в Английской премьер-лиге

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером февраля в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

В прошедшем месяце «горожане» одержали шесть побед в шести матчах чемпионата страны. После 29 матчей «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 68 очков.

Также на награду претендовали Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Томас Тухель («Челси»).

Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» признан лучшим игроком месяца второй раз кряду.