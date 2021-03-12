Овчинников считает, что ЦСКА должен был отпустить Чалова в Англию

Бывший старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников считает, что армейский клуб должен был отпустить нападающего Федора Чалова в лондонский «Кристал Пэлас».

«Федю надо было отпускать в «Кристал Пэлас», но я уверен: он и его карьера будут развиваться. У Чалова есть стержень и серьезный футбольный характер. Знает, что хочет от жизни», — цитирует Овчинникова Sport24.

22-летний форвард является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 18 матчах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Летом 2019 года «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова £25 млн, однако ЦСКА отказался от сделки.

Ранее Чалов рассказал о критике со стороны футбольных экспертов.