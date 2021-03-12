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Спортивные новости

Американец разобрал тактику Большунова в борьбе с Клебо

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Американский лыжник Симеон Хэмилтон поделился мнением о резонансном итоге мужского масс-старта на 50 км на чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. На финише гонки, которая состоялась 7 марта, российский лыжник Александр Большунов потерял лидерство после того, как сломал палку в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Клебо, финишировавшего первым. Жюри впоследствии дисквалифицировали Клебо и вручили золото ставшего вторым Эмилю Иверсену, а Большунову отдали серебро. Норвежская лыжная ассоциация была не согласна с таким вердиктом и подала апелляцию, которую по просьбе Клебо позднее отозвали.

Хэмилтон, комментируя данный инцидент, подчеркнул, что Большунов, вероятно, предусматривал подобное еще перед гонкой. При этом американец выразил мнение, что россиянину стоило создать себе больший отрыв от преследователей, чтобы не допустить такой борьбы на финишной прямой.

«Эмоции Большунова после финиша говорили о том, что он хотел бы провести эту гонку заново и, возможно, тогда бы он применил другую тактику. Например, провел бы более активно первые 45 километров, чтобы не доводить дело до финишных разборок. Что бы было, если бы Большунов не пошел до конца и предпочел менее рискованный маршрут? Это не в стиле русских. Они тебе ни пяди не отдадут!» — сказал Хэмилтон в подкасте Threshold.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бё выразил мнение, что его соотечественник Клебо заслужил победы в масс-старте на 50 км.

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