В «Спартаке» ответили на слухи об иске к клубу на 88,3 млн рублей

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об иске на 88,3 млн рублей к клубу, который, как сообщалось ранее, подало акционерное общество «Капитальные активы».

По словам специалиста, в стане красно-белых никакого иска в суд еще не получили. Об этом сообщает «Чемпионат».

Примечательно, что иск к «Спартаку» числится в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы. Также отмечается, что третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын и вице-президент компании и владелец красно-белых Леонид Федун. Подробности исковых требований не раскрываются.

В текущем сезоне «Спартак» набрал 38 очков в 21-м матче Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент команда Доменико Тедеско занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.