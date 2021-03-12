Александр Головин может продолжить карьеру в топ-клубе Испании

Полузащитник сборной России и французского «Монако» Александр Головин ближайшим летом может сменить клубную прописку. По информации «Чемпионата», 24-летним хавбеком интересуется один из топ-клубов Испании.

Отмечается, что на данный момент речи о сделке не идет, и стороны будут готовы обсудить потенциальный трансфер только ближе к концу сезона.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн. Его контракт рассчитан до июля 2024 года. В составе монегасков россиянин провел в общей сумме 79 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 14 результативных передач. В феврале 2021 года он был признан лучшим игроком месяца в «Монако».