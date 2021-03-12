Теннисист Андрей Рублев выбыл из турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от испанца Роберто Баутиста-Агуты в полуфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе.

Встреча, которая продлилась час и 14 минут, завершилась победой испанского спортсмена в двух сета со счетом 6:3, 6:3.

Рублев смог восемь раз подать навылет и реализовать один брейк-пойнт из трех, допустив при этом одну двойную ошибку. Перед полуфиналом россиянин обыграл француза Ришара Гаске и венгра Мартона Фучовича.

Баутиста-Агут записал на своей счет два эйса при четырех брейках из шести, не совершив ни одной ошибки на подаче. Перед Рублевым он одолел Райлли Опелку из США, казахстанца Александра Бублика и австрийца Доминика Тима.

В финале испанец встретится с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Тейлор Фритц (США).

Теннис. Доха (АТР-250). 1/2 финала

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:3