Биатлонистка Миронова не смогла объяснить провал на спринте

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от своего выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Россиянка заняла 52-е место, допустив один промах на первом огневом рубеже и два — на втором.

«Что произошло со стрельбой? Ничего, просто произошло три промаха и все. В «лежке» я поторопилась, в «стойке» — не особо понимаю почему. На пасьюте у меня было отставание 24 секунды — это плюс-минус мой ход. Сегодня пока непонятно, когда вернется форма», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 25-е место с одним промахом и отставанием от лидера в минуту и 20,4 секунды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.