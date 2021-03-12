Губерниев назвал позорищем работу чехов на этапе КМ после падения столба на трассу

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Перед пристрелкой на женской спринтерской гонке на трассу упал один из временных осветительных столбов, в результате инцидента никто не пострадал.

«Чехия, вы позорники. Проводить соревнования в подобных условиях — позорище. Слов нет, ведь реально убить могло!» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Как позднее выяснил журналист Дмитрий Занин, столб едва не упал на российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина. Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар ранее сообщил, что проблема была устранена.