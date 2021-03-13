Петр Ян заявил, что Стерлинг пытается избежать реванша с ним

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что Алджамейн Стерлинг попытается избежать реванша с ним, передает ESPN.

Напомним, первый бой между спортсменами прошел на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар сопернику, когда тот находился на одном колене. Ян был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса.

«В одном интервью он говорит одно, в другом — другое. Потом вообще заявляет, что хочет драться с Генри Сехудо... Вся эта ситуация показывает, что Стерлинг хочет избежать реванша», — заявил Ян.

Ранее Ян извинился перед своими болельщиками после боя со Стерлингом.