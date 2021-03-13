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03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
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Спортивные новости

Рудковская оценила шансы Загитовой отобраться на Олимпиаду

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Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила шансы Алины Загитовой отобраться на Игры 2022 года, передает «СЭ».

«Битва будет не на жизнь, а на смерть. Выгрызаться будет каждое место в олимпийской сборной. Я вижу, как готовятся девочки. Чтобы быть в топе, нужно выполнять не один и не два уже ультра-си элемента», — сказала Рудковская.

Загитова является победительницей Олимпиады 2018 года.

Ранее Илья Авербух порассуждал о возможном возвращении Алины Загитовой в спорт.

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