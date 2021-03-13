Лещенко предложил российским спортсменам петь «Катюшу» на пьедестале

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам использовать песню «Катюша» вместо гимна на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.

«Думаю, они запретят и «Подмосковные вечера». Не надо было, может, будировать песню в качестве гимна. А просто петь «Катюшу» на пьедестале. Это будет достаточно хорошо. Надо просто всем спортсменам, которые едут на Олимпиаду, выучить «Катюшу». И когда флаг поднимается, петь ее. Это будет достойным выходом из этой ситуации», — цитирует Лещенко «Чемпионат.com».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение CAS запретить «Катюшу» в качестве гимна.