Норвежская лыжница Йохауг пропустит заключительный этап Кубка мира из-за травмы

Норвежская лыжница Терезе Йохауг пропустит последний этап Кубка мира в швейцарском Энгадине из-за воспаления запястья.

«Все в общем хорошо, но мне нужно дать руке отдохнуть несколько дней, — цитирует Йохауг Aftonbladet.

Заключительный этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта. Йохауг пропустила большую часть сезона из-за пандемии коронавируса. Она занимает девятое место в общем зачете соревнований.

Ранее сообщалось, что Йохауг сравнялась с Еленой Вяльбе по количеству побед на чемпионатах мира.