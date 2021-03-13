ЦСКА проиграл «Арсеналу» и упустил возможность выйти в лидеры РПЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 22-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 42-й минуте Владислав Пантелеев реализовал пенальти, а спустя три минуты Александр Ломовицкий удвоил преимущество своей команды. В концовке второго тайма Наир Тикнизян сократил отставание в счете.

На 90+1 минуте Валерий Громыко получил вторую желтую карточку и был удален с поля, а спустя еще две минуты красную карточку получил Александр Довбня.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 22 туров «Арсенал» набрал 15 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

ЦСКА (40) располагается на второй строчке. Армейцы упустили возможность выйти в лидеры чемпионата России. В следующем туре красно-синие примут идущий на первом месте петербургский «Зенит» (42).

Ранее сообщалось, что защитника ЦСКА Марио Фернандеса увезли в больницу.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 2:1

Голы: 1:0 — Пантелеев, 42 (пенальти); 2:0 — Ломовицкий, 45; 2:1 — Тикнизян, 90.

Удаления: Громыко, 90+1; Довбня, 90+3 — нет.