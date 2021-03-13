Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба вышел на третью строчку в списке бомбардиров чемпионата России. Об этом сообщает «СЭ».

Мяч в ворота грозненского «Ахмата» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал для 33-летнего форварда 130-м в национальном первенстве. Этот результат позволил ему обойти Дмитрия Кириченко, на счету которого 129 голов.

Лидирует же в списке лучших бомбардиров Олег Веретенников, на счету которого 143 мяча.

Ранее сообщалось, что бывший судья Игорь Федотов назвал позором пенальти на Дмитрии Чистякове в матче 23-го тура «Зенит» — «Ахмат».