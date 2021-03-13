Заа первым в АПЛ проигнорировал церемонию преклонения колена

Полузащитник лондонского «Кристал Пэлас» Уилфред Заа первым в Английской премьер-лиге (АПЛ) проигнорировал предматчевую церемонию преклонения колена. Об этом сообщает The Telegraph.

Перед началом игры против «Вест Бромвич Альбион» игрок стоял, держа за спиной руки, в то время как остальные футболисты стояли на одном колене.

Напомним, что до этого Заа публично критиковал данный жест как форму солидарности с акцией «Black Lives Matter» («жизни черных важны», прим. «Газеты.Ru»).

Ранее сообщалось, что «Зенит» уйдет на международную паузу с первого места в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).