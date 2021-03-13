Тренер ЦСКА Гончаренко обвинил «Арсенал» в затяжке времени

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, «канониры» сразу после реализованного пенальти в первом тайме начали затягивать игровое время.

«Наверное, странная игра, потому что вроде сперва был такой перетяг. Затем, когда мы уже проигрывали, сбросили оковы и начали неплохо играть, особенно последние минут 15-20.

Конечно, большую роль сыграл пенальти в наши ворота. Это заставило нас торопиться. Тем не менее в концовке мы могли вырвать ничью», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 22-го тура чемпионата России.