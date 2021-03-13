Ходжсон прокомментировал отказ Заа встать на колено перед матчем АПЛ

Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал отказ Уилфреда Заа встать на колено перед матчем против «Вест Бромвича». Об этом сообщает «Би-би-си».

По его мнению, в клубе чувствовали правоту полузащитника, который уже до этого объяснил тот факт, что преклонение колена потеряло свой истинный смысл.

Также Ходжсон заявил, что крайне удивится, если после игры в адрес футболиста польются негативные комментарии.



Ранее сообщалось, что Уилфред Заа первым в Английской премьер-лиге (АПЛ) проигнорировал предматчевую церемонию преклонения колена.