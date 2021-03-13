Три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ

Три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча чемпионата Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

У пострадавшего Максима Шпапцева диагностировано сотрясение мозга и перелом. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

«Железнодорожники» намерены опубликовать заявление по поводу случившегося завтра, 14 марта.

Ранее стали известны подробности о состоянии здоровья футболистов «Спартака» Джордана Ларссона и Виктора Мозеса, замененных из-за травм по ходу матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».