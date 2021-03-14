Полиция подтвердила факт избиения футболиста «Локомотива»

Полиция подтвердила факт избиения футболиста юношеской команды московского «Локомотива» Максима Шнапцева, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В субботу вечером Шнапцева избили около РЖД-Арены после матча юношеской команды «Локомотива» с «Чертаново». По предварительным данным, его избили футболисты проигравшей команды», — сказал источник.

«Локомотив» обыграл «Чертаново» в матче юношеской футбольной лиги - 2 (2:1).



Ранее Российский футбольный союз (РФС) запросил информацию об избиении футболиста «Локомотива».