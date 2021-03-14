Главный бой турнира UFC признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Поединок между британским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Леоном Эдвардсом и американцем Белалол Махаммадом признан несостоявшимся.

Главный бой турнира UFC Fight Night 187, который прошел в Лас-Вегасе, был остановлен во втором раунде после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад не смог продолжить поединок.

В профессиональной карьере 29-летний Эдвардс принял участие в 21 поединке, в которых одержал 18 побед и потерпел три поражения. У 32-летнего Мухаммада аналогичный рекорд.

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