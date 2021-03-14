Экс-владелец «Спартака» заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч РПЛ

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура чемпионата России с волгоградским «Ротором» из-за недовольства работой арбитров.

«Я близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате?

В прошлом году «Ростов» отсекали от зоны Лиги чемпионов — отняли около десяти очков. Я не знаю, кто там бьется против команды, но кому-то же это нужно?» — цитирует Червиченко «Чемпионат.com».

В 22-м туре чемпионата России «Ростов» уступил «Химкам» со счетом 0:1. На 71-й минуте нападающий Али Соу забил мяч, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) арбитр отменил гол в ворота подмосковной команды.

После 22 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) после матча с «Химками».