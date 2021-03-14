Лыжница Ступак стала третьей в пасьюте на этапе Кубка мира в Энгадине

Норвежская лыжница Хейди Венг одержала победу в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Спортсменка прошла дистанцию 30 км за 1 час 28 минут 11,6 секунды. Второй стала шведка Эбба Андерссон (+4,5). Третье место заняла представительница России Юлия Ступак (+33,7).

Еще одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой (+1.43,5).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Ступак выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине.

Лыжные гонки. Кубок мира. 8-й этап. Энгадин

Гонка преследования, 30 км

1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6

2. Эбба Андерссон (Швеция) — +4,5

3. Юлия Ступак (Россия) — +33,7