«Уфа» и «Рубин» объявили составы на матч РПЛ

«Уфа» и казанский «Рубин» определились со стартовыми составами на матч 22-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Встреча между «Уфой» и «Рубином» пройдет в столице Башкирии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14.00 мск.

Ранее сообщалось, что гранды итальянской Серии А заинтересованы в игроке «Рубина».