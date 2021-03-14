Большунов стал шестым в пасьюте на этапе Кубка мира в Энгадине

Российский лыжник Александр Большунов занял шестое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Россиянин прошел дистанцию 50 км за 2 часа 10 минут 59,1 секунды. Победу одержал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер (2:10.41,4). Второе место занял его соотечественник Ханс Кристер Холунд (+1,2). Третьим стал швед Йенс Бурман (+3,0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Юлия Ступак стала третьей в пасьюте на этапе Кубка мира в Энгадине.

Лыжные гонки. Кубок мира. 8-й этап. Энгадин

Гонка преследования, 50 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 2:10.41,4;

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +1,2;

3. Йенс Бурман (Швеция) — +3,0...

6. Александр Большунов (Россия) — +17,7