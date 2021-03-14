Игнашевич может в ближайшее время уйти из «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич может покинуть клуб после поражения в матче Футбольной национальной лиги с красноярским «Енисеем» (0:1), — сообщает «Чемпионат».

Последний раз «Торпедо» побеждало в ноябре прошлого года, безвыигрышная серия московской команды достигла шести матчей. В турнирной таблице ФНЛ клуб занимает пятое место.

По информация «Чемпионата», Игнашевич уже просил его отпустить, но в клубе не приняли отставку тренера.

Совсем недавно фанатское объединение «Торпедо» «Запад-5» в специальном обращении потребовало от руководства клуба отправить Игнашевича в отставку..

Ранее сообщалось, что Фанаты «Торпедо» требуют отставки главного тренера.