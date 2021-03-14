«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 33-й минуте счёт в матче открыл Эрик Ламела блестящим ударом рабоной. На 44-й минуте «канониры» сравняли счёт — отличился Мартин Эдегор, забивший свой первый гол в АПЛ. На 63-й минуте Александр Ляказетт с пенальти установил окончательный счет в матче.

На 75-й минуте судья за вторую жёлтую карточку удалил с поля Ламелу.

«Тоттенхэм» в 28 матчах набрал 45 очков и занимает седьмое в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 41 очко и десятое место.

АПЛ. 28-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Тоттенхэм» (Лондон) - 2:1 (1:1).

Голы: 0:1 - Ламела – 33, 1:1 - Эдегор – 44, 2:1 - Ляказетт – 64 (пен).

Удаление: Ламела («Тоттенхэм», 76, вторая желтая).

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Тоттенхэм».