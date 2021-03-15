Тренер сборной России по лыжам остался доволен завершившимся сезоном

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко остался доволен итогом завершившегося международного сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«В этом сезоне удалось почти все: Александр Большунов выиграл чемпионат мира, стал победителем «Тур де Ски», выиграл общий зачет Кубка мира. Было много личных побед.

В предстоящем сезоне мы постараемся приблизить результаты мужской команды к результатам Большунова», — сказал Бородавко.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин подвел итоги нынешнего сезона.